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Barışmak istemeyen sevgiliye silahlı saldırı

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#Esma El-Ahmed#Abid Abdennur#Seyhan
Barışmak istemeyen sevgiliye silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 07:00

ADANA Seyhan’da Suriye uyruklu Esma el-Ahmed (25), evde birlikte yaşadığı atık kağıt toplayıcısı Abid Abdennur (26) ile anlaşamayınca 25 Şubat Salı günü evi terk edip akrabasının yanına gitti.

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Genç kadını çalıştığı geri dönüşüm tesisine çağıran Abdennur, eve geri dönmesini istedi. Ancak Esma el-Ahmed bu talebi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdennur, belinden çıkardığı tabancayla Esma el-Ahmed’i karnından ve sırtından vurup kaçtı.

SUÇ SİLAHIYLA YAKALANDI

İlk müdahalesi yapılan Esma, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Esma’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir sokakta yürürken yakaladı. Olayda kullandığı tabanca ise üst aramasında ele geçirildi. Emniyete götürülen Abid Abdennur, ifadesinde, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle Esma’nın evi terk ettiğini öne sürerek, “Onu çok seviyordum. Barışma isteğimi bir türlü kabul etmedi. Ben de sinirlenip, vurdum” dedi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdennur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Esma El-Ahmed#Abid Abdennur#Seyhan

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