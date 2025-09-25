Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi.

ANNE VE İKİ OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Aslan ailesinin evine giden anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İki aile arasında gerginlik artarken jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.