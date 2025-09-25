×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#VAN#Gürpınar#Cinayet
Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 07:30

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Haberin Devamı

Olay dün akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi.

ANNE VE İKİ OĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Aslan ailesinin evine giden anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İki aile arasında gerginlik artarken jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Gözden KaçmasınSivasta feci kaza: 4 ölüSivas'ta feci kaza: 4 ölüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınÇocuklarla son yemekÇocuklarla son yemekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#VAN#Gürpınar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!