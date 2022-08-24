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Barışmak için çağırdığı genci öldüren katil zanlısı yakalandı

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#Gaziantep#Cinayet#Şiddet
Barışmak için çağırdığı genci öldüren katil zanlısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 13:26

Gaziantep'te, barışmak için çağırdığı 18 yaşındaki Mehmet Kartal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen ve olay sonrası kaçan katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Olay, 17 Ağustos 2022 Çarşamba gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, bir grupla tartışma yaşamış ve daha sonra barışmak çağrılan aynı gruptaki bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası Mehmet Kartal'ın ölümüne neden olan katil zanlısı ise kaçmıştı.

KAÇAN KATİL ZANLISI ÖNCE YAKALANDI SONRA TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kartal'ın katil zanlısının Ö.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Adres tespiti yapılan katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Tutuklanan katil zanlısı cezaevine teslim edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Gaziantep#Cinayet#Şiddet

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