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BarÄ±ÅŸmak için buluÅŸup taÅŸlÄ±, sopalÄ±, sandalyeli kavga ettiler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Siirt#Kavga#TaÅŸlÄ± SopalÄ± Kavga
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 11:59

Siirtâ€™te, barÄ±ÅŸmak iÃ§in kahvehanede buluÅŸan husumetli iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan; taÅŸ, sopa ve sandalyelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Bu anlar, cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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BahÃ§elievler Mahallesi AydÄ±nlar Caddesiâ€™nde husumetli iki grup, dÃ¼n barÄ±ÅŸmak iÃ§in kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

TaÅŸ, sopa ve sandalyelerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavga, cep telefonu kamerasÄ±yla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kiÅŸi, yaralandÄ±.

BarÄ±ÅŸmak iÃ§in buluÅŸup taÅŸlÄ±, sopalÄ±, sandalyeli kavga ettiler

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

YaralÄ±lar, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kavgaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸiler de ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼pheliler, ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar da tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi.Â

BarÄ±ÅŸmak iÃ§in buluÅŸup taÅŸlÄ±, sopalÄ±, sandalyeli kavga ettiler

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#Siirt#Kavga#TaÅŸlÄ± SopalÄ± Kavga

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