BarÄ±ÅŸmak iÃ§in buluÅŸup taÅŸlÄ±, sopalÄ±, sandalyeli kavga ettiler

GÃ¼ncelleme Tarihi:
BahÃ§elievler Mahallesi AydÄ±nlar Caddesiâ€™nde husumetli iki grup, dÃ¼n barÄ±ÅŸmak iÃ§in kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼.
TaÅŸ, sopa ve sandalyelerin de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavga, cep telefonu kamerasÄ±yla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kiÅŸi, yaralandÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayÄ± sonlandÄ±rdÄ±.
YaralÄ±lar, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kavgaya karÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸiler de ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼pheliler, ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. YaralÄ±lar da tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi.Â