Barışma teklifini reddedince öldürmüştü! Sultan'ı katleden eşe ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kağıthane’de 14 Ocak 2023’de boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut’u (27) barışma teklifini reddetmesi üzerine yanında getirdiği bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli Şener Barut (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Şener Barut’un Çağlayan’daki karakola gelerek boşanma aşamasındaki eşi Sultan Barut’u bıçakla yaraladığını söylediği, bunun üzerine ekiplerin olay yerine gittiğinde Sultan Barut’u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde gördüğü anlatıldı.

‘’ONUNLA BARIŞMAK İSTİYORDUM ANCAK EŞİM HER SEFERİNDE REDDEDİYORDU’’



Şüpheli Şener Barut’un savunmasına yer verilen iddianamede, maktul Sultan Barut’la 9 yıldır evli olduğunu söylediği, 2022 Aralık ayında eşiyle evde otururken telefonuna birden fazla mesaj geldiğini gördüğünü, eşine mesaj atan şahsın kim olduğunu sorduğunu ve kendisine bilmediğini söylediğini, daha sonra bu şahsı aradığını, şahsın kendisine eşiyle 1 yıldır görüştüklerini söylediğini ancak eşinin her seferinde bu durumun gerçek olmadığını söylediğini belirtti. Şüphelinin ifadesinde, ‘’Daha sonra eşimi İstanbul’a amcasının yanına yolladım, ben de çocuklarımı da alarak Zonguldak’a döndüm. Zonguldak’a döndükten sonra eşimle iletişim kurmaya devam ettim. Onunla barışmak istiyordum ancak eşim her seferinde reddediyordu’’ şeklinde konuştuğu kaydedildi.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ALDI EŞİ İÇİN İSE BIÇAK



Hazırlanan iddianamede yer alan şüphelinin ifadesinde, ‘’Daha sonra eşim çocukları özlediği için geldi. Çocukları alıp İstanbul’a amcasının yanına gitti. Olay günü ben de eşimle barışmak için İstanbul’a geldim. Barışmadan evvel çocuklarıma oyuncak almak için bir alışveriş merkezine gittim, o sırada gözüme bıçak çarptı. Olur da eşim barışmak istemezse diye eşimi korkutmak amaçlı bıçağı da aldım’’ dediği belirtildi.

VEFAT EDEN ANNESİNE HAKARET ETTİĞİNİ ÖNE SÜREREK EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI



Şüphelinin ifadesinin devamında, ‘’Eşim ve çocuklarımla birlikte abimin evine gittik. Abim bizi eve almadı, ben de çocuklara yukarı çıkmalarını söyledim. Daha sonra eşimle baş başa konuşmaya başladık, barışmak istediğimi söyledim, eşim reddetti. Ben de o zaman anlaşmalı boşanalım, annemin üzerine yemin ederim ki seni rahat bırakacağım dedim. Anneme hakaret etti, annem vefat ettiği için gözüm döndü. Eşimi korkutmak için yanımda taşıdığım bıçağı göğüs kısmına sapladım. Kendimi kaybettiğim için bu olay yaşandı. Pişmanım’’ şeklinde ifadeler kaydedildi.

EŞİNİ ÖLDÜRMEK KASTIYLA SÖZ KONUSU BIÇAĞI ÖNCEDEN TEMİN ETTİĞİ KAYDEDİLDİ



Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şener Barut’un, boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmeye gittiği, gitmeden önce bıçak aldığı, görüşme neticesinde eşinden olumlu cevap alamaması üzerine bu ihtimal için yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak eşinin göğüs kısmına sapladığı, şüphelinin eşini öldürmek kastıyla söz konusu bıçağı önceden temin ettiği aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Hazırlanan iddianamede şüpheli Şener Barut’un ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.