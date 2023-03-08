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Barışma teklifini reddeden eski sevgilisinin üzerine kezzap attı

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#İstanbul#Polis#Şiddet
Barışma teklifini reddeden eski sevgilisinin üzerine kezzap attı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 16:43

KÜÇÜKÇEKMECE'de Can K., barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Yağmur T.'ye doğrulttuğu silah tutukluk yapınca, yanında getirdiği kezzabı üzerine atarak kaçtı. Yağmur T. hastaneye götürülürken, Can K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. Can K., 3 ay önce ayrıldığı Yağmur T.'nin işyerine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak Yağmur T., madde bağımlısı olduğu öne sürülen Can K.'nin teklifini reddetti. Duruma sinirlenen Can K., belindeki silahı çıkararak Yağmur T.'ye doğrulttu. Ancak Can K.'nin silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Can K., yanında getirdiği kezzabı Yağmur T.'nin yüzüne attı ve kaçtı. Kezzabı görünce kaçan Yağmur T., olayı hafif yanıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yağmur T.'ye ilk müdahalenin ardından Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı. Can K. emniyete götürülürken, hastaneye götürülen Yağmur T.'nin yüzünde oluşan yanıkların, hafif olduğu ve tedaviyle iyileşebileceği belirtildi. Yağmur T. hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili polise ifade veren Yağmur T., şüpheliden 3 ay önce madde bağımlısı olduğunu öğrendiği için ayrıldığını ve görüşmeyi reddettiğini belirterek şikayetçi oldu. Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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#İstanbul#Polis#Şiddet

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