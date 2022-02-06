Barışma buluşması kanlı bitti: 2 ölü, 6 yaralı! Hastane önünde gerginlik: Çok sayıda gözaltı

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bağcılar Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Husumetli olan 2 grup, barışmak için bir araya geldi ancak taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın Ç. ve Cemal E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANE ÖNÜNDE DE GERGİNLİK

Kavga haberinin duyulmasıyla hastane önünde de gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği arbede sonrası çok sayıda kişi, gözaltına alındı. İlçede güvenlik önlemi alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin de ilçeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

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Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır" denildi.