‘Barışalım’ dedi, öldürdü

Bu evlilikten iki çocukları olurken, iddiaya göre, Sami Aslan eşine şiddet uygulamaya başladı. Derya Aslan şiddetin dozu artınca artık dayanamadı ve boşanmaya karar verdi. İki ay önce çocuklarını bırakmak zorunda kalarak ailesinin yanına gitti. Kocasına da boşanma davası açtı. Sami Aslan, önceki akşam Derya Aslan’ın evine gelerek barışmak istediğini söyledi. Derya Aslan, Sami Aslan’ın görüşme talebini çocuklarını görme umuduyla kabul etti. Sami Aslan, eşini, Büyükçekmece’de ormanlık alana götürdü. Başına ateş ederek öldürdü. Yaklaşık 15 dakika sonra kayınbiraderini arayarak, “Gelin cesedinizi alın” diyerek kayıplara karıştı. Sami Aslan’ın öldürdüğü eşinin bir yakınını arayıp öldüreceği iki kişi daha olduğunu söyleyerek tehdit ettiği iddia edildi. Polisin, Sami Aslan’ı yakalamak için çalışmaları sürüyor.