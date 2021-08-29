'Barışa katkı sağlıyoruz'

Karadağ’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Milo Cukanoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülkenin 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduğunu açıkladı.

Türkiye’nin, Karadağ’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin yaptığı bu ilk resmi ziyaretle daha da ileri taşınacağını ifade etti ve özetle şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Ve kendisinin de ifade ettiği gibi, 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ’daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ’a en fazla yatırım yapan ilk on ülke arasında.”

DOSTLUK MAÇI VURGUSU

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç’in, iyi bir basketbol oyuncusu olduğunu da vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin milli takımlarının 1 Eylül’de İstanbul’da ve 16 Kasım’da Podgorisa’daki maçlarının dostluğu pekiştirmesini temenni etti. Erdoğan, Balkanlar’da Türkiye’nin önemi sorusu üzerine de “Biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz, ettirmeye önem veriyoruz” dedi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet akşam saatlerinde uçakla İstanbul’a döndü.

‘AB’YE ÜYE OLURSA BÖLGEDE REFAHI ARTTIRACAK’

Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Görüşmemizde Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk. Balkanlar’ın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürleri bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ’ın iyi ilişkiler gayretini ve bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolünü takdirle izlediklerini belirterek, “Malumunuz Karadağ’ın, NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ’ın, Avrupa Birliği’ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz” diye konuştu.

OSMANLI ESKİ SEFARETİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ve eşi ile birlikte Karadağ’da bulunan Osmanlı’nın eski sefaretini ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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