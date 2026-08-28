"Barışa karşı değiliz"

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Barışa ve kardeşliğe karşı olmadıklarını vurgulayan Dervişoğlu, aksine kardeşliği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye, bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında, demokrasi hedefiyle, Cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Dağıtılmış ve başka devletlerce parsellenmiş nice coğrafyanın evlatlarını Anadolu’da buluşturmuş ve başka bir nizam kurmuştur. O nizamın özü, kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. Kanun karşısında herkesin eşit olmasıdır. İşte bu yüzden bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünüyledir.”

Geçen hafta İsrail’in Suriye’ye yaptığı saldırıya da değinen Dervişoğlu, “Orta Doğu’daki savaş bizim savaşımız değildir. Ne ABD ve İsrail için İran’a karşı cephe almamalıyız ne de İran için refah ve güvenliğimizi riske atmamalıyız” dedi.