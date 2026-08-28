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"Barışa karşı değiliz"

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Milli Dayanışma
Barışa karşı değiliz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a ilişkin eleştirilerinin temelinde ‘şüphe’ bulunduğunu savundu.

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Barışa ve kardeşliğe karşı olmadıklarını vurgulayan Dervişoğlu, aksine kardeşliği ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye, bu coğrafyada onlarca farklı etnisiteyi bir kimlik etrafında, demokrasi hedefiyle, Cumhuriyet rejiminde birleştirmiş tek devlettir. Dağıtılmış ve başka devletlerce parsellenmiş nice coğrafyanın evlatlarını Anadolu’da buluşturmuş ve başka bir nizam kurmuştur. O nizamın özü, kimsenin kimseden üstün olmamasıdır. Kanun karşısında herkesin eşit olmasıdır. İşte bu yüzden bizim ittifak hedefimiz Türk milletinin bütünüyledir.”

Geçen hafta İsrail’in Suriye’ye yaptığı saldırıya da değinen Dervişoğlu, “Orta Doğu’daki savaş bizim savaşımız değildir. Ne ABD ve İsrail için İran’a karşı cephe almamalıyız ne de İran için refah ve güvenliğimizi riske atmamalıyız” dedi.

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#İYİ Parti#Müsavat Dervişoğlu#Milli Dayanışma

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