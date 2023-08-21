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Barış yemeğindeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti! 26 kişi gözaltına alındı

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#Diyarbakır#Bismil#Silahlı Çatışma
Barış yemeğindeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti 26 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 11:46

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan, uzun namlulu silahların kullanıldığı, Arda Değer'in (18), hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 26 kişi gözaltına alındı. Öte yandan hayatını kaybeden Arda Değer, Bismil Ulutürk Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemleriyle toprağa verildi.

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Olay, dün öğleden sonra, Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kale ve Tekel aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış yemeği düzenlendi. Yemekte bir araya gelen tarafların tartışması, kavgaya dönüştü.

EVLERİNDEKİ ARAMADA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Taş, sopa ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 4'ü ağır, 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik şeridi çekip, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

Barış yemeğindeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti 26 kişi gözaltına alındı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Olayda evlere ve park halindeki araçlara da kurşun isabet etti. Olay sonrası, polis evlerdeki aramada çok sayıda silah ele geçirdi.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİYLE TOPRAĞA VERİLDİ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arda Değer (18), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Değer'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınıp, Bismil Ulutürk Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemleriyle toprağa verildi.

Barış yemeğindeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti 26 kişi gözaltına alındı

26 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu arada, yaralılardan 1’i taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, hastanede tedavisi sürenlerle birlikte 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Barış yemeğindeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti 26 kişi gözaltına alındı

Barış yemeğindeki silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti 26 kişi gözaltına alındı


 

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#Diyarbakır#Bismil#Silahlı Çatışma

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