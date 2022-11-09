Barış Yarkadaş'tan bomba iddia! Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a: Aday olursanız, destekleriz

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Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürerken, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştüğü kulisini paylaştı.

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu Akıl Çemberi programına katılan Barış Yarkadaş şunları söyledi:

AKŞENER'DEN YAVAŞ'A: ADAY OLURSANIZ SİZİ DESTEKLERİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve dar grup bir kurmay heyeti, bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ediyorlar. Ziyaret önce hoşbeş ile başlıyor, ardından güncel konulara dönüyorlar.

Ve Meral Hanım, Mansur Yavaş'a aynen şunu söylüyor. "Mansur Bey, eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız çıkın açıklayın. Biz de sizi destekleyelim."

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MANSUR YAVAŞ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Meral hanımın bu teklifi üzerine Mansur Yavaş, 10 saniye bir sessizliğe bürünüyor. Odaya bir anda sessizlik hakim oluyor. Yavaş, Meral hanımın yüzüne bakmasına rağmen hiçbir şey söylemiyor.

Meral Hanım, Mansur Beyden herhangi bir tepki alamayacağını görünce konuyu değiştirmek zorunda kalıyor. Konu bu kez, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve karşılaştığı zorluklara dönüyor.

Mansur Yavaş'a neden yöneldi Meral hanım onu da söyleyeyim. İYİ Parti İl Başkanları bir süre önce bir toplantı yaptılar. Toplantıda, il başkanlarının yüzde 70'e yakını Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı görmek istediklerini, diğer bir bölümü ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde, İmamoğlu'nun da seçimi kazanabileceğini gördüler.

'ADAY TARTIŞMALARI YORUCU HALE GELDİ...'

İl Başkanlarıyla yapılan bu istişare sonrası, Meral hanım yakın kurmaylarıyla yaptığı bu değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının artık yorucu bir hale geldiğini, bu tartışmanın bir an önce sonlandırılmasını istediğini, en doğru adayın da Mansur Yavaş olabileceğini... Çünkü İl Başkanları'nın büyük çoğunluğunun Meral hanımdan yana tavır koyduğunu söylüyor.

Biz dün gece Gürkan Hacır ile yaptığımız programda başka bir bilgi verdim. Türkiye'nin gündemine giren bu konunun devamında şunu anlattım, Mansur Yavaş'ın herhangi bir tepki vermemesi üzerine Meral hanım doğal olarak yeni bir arayış içine girdi.

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AKŞENER ARAYIŞA GİRDİ: 14 KASIM İDDİASI...

Fakat burada Ekrem İmamoğlu isminin gündemde olmadığını da söyleyeyim. İYİ Parti'de olan şu; İYİ Parti'de İl Başkanları Mansur Yavaş'ın sessiz kalması üzerine muhtemelen 14 Kasım Pazartesi günü 81 il başkanı bir imza toplayarak Meral hanımın Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyecekler. Ve böylece Meral Hanım, 14 Kasım günü yapılacak olan 6'lı Masa Toplantısı'na; il başkanlarının bir anlamda Cumhurbaşkanı adayı olarak katılacak.

Çünkü Meral hanımın, sayın Kılıçdaroğlu'nu istemediğini buna yönelik çeşitli tespitler yaptığını daha önce anlatmıştım."