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Barış ve dostluk kulacı

Güncelleme Tarihi:

#Meis Adası#Kaş#Yüzme Yarışı
Barış ve dostluk kulacı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Yunanistan’ın Meis Adası ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasında düzenlenen ‘Megisti-Kaş Swim Race’ yarışında milli yüzücülerden diplomatlara, işinsanlarından bürokratlara 175 sporcu dostluk ve barış için kulaç attı.

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Her yıl Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin sonunda düzenlenen Megisti Kaş Swim Race, dünyada iki ülke arasında yapılan tek yüzme yarışı. Yarış, aynı zamanda Yunanistan ile Türkiye arasındaki dostluğun da önemli göstergelerinden biri. Kaş ilçesinden dün 07.30’da feribotla Meis Adası’na geçen yüzücüler, 08.30’da suya atladı. Yarışın startını Meis Belediyesi Başkanı Nikolaos Asvestis verdi. 7 kilometrelik parkuru ilk bitiren İtalyan sporcu Egor Tropeano oldu. Parkuru ilk kez yüzen İtalya Yüzme Milli Takımı’nın eski bir yüzücüsü de olan Tropeano, yarışı 1 saat 41 dakika 55 saniyede tamamladı. Tropeano genel klasman birinciliğini elde ederken, genel klasman ikincisi 1 saat 47 dakika 27 saniye ile Aybige Su Irçağ oldu. Genel klasmanda üçüncülüğü ise erkekler 55-59 yaş kategorisinde yarışan Bekir Emrah Gemicioğlu elde etti. Milli yüzücülerden diplomatlara, işinsanlarından bürokratlara 20 ülkeden 175 sporcunun katıldığı yarışta, 7 kilometrelik parkuru yüzenler arasında buunan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, çok mutlu olduğunu söyledi. 

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#Meis Adası#Kaş#Yüzme Yarışı

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