Barış umudu Antalya'da masada

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile yürüttüğü bir dizi telefon diplomasisi sonrası iki bakanın 10 Mart Perşembe günü Antalya’da Diplomasi Forumu çerçevesinde buluşup görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı.

DÜNYAYA DUYURDU

Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile yürütülen temaslarla ilgili dün açıklama yaparken Lavrov ve Kuleba’nın kendisinin de hazır bulunacağı “üçlü formatta” buluşmayı kabul ettiğini dünya kamuoyuna duyurdu. İki bakanın Antalya’da buluşması için yapılan diplomatik çabaların sonuç verdiğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Sayın Lavrov ile 4, Sayın Kuleba ile 6 kez telefonda görüştüm. Çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı meslektaşlarımı Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya getirme teklifinde bulunmuştum. Bu konuda tüm taraflarla temaslarımızı kesmeden sürdürdük. İki tarafı buluşturmak için yoğun bir çaba yürüttük.

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İKİSİ DE BENİ İSTEDİ

Sayın Cumhurbaşkanımız dün (önceki gün) Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov, Antalya’daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Kuleba da bu toplantıya katılacağını bildirdi. Her iki bakan bu toplantıda özellikle benim de yer almamı istedi. Bu toplantıyı ‘üçlü format’ta gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya’da gerçekleştireceğiz.

DÖNÜM NOKTASI OLSUN

Bu toplantının barış yolunda bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda, tahliyelerimizde çaba gösteren tüm mesai arkadaşlarımıza, bakan yardımcılarımıza, destek ve koordinasyon merkezlerimize, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları, Kızılay, AFAD ve tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”