Barış Terkoğlu’na yurtdışı çıkış yasağı

Terkoğlu videoda, ‘uyuşturucu’ soruşturmasında adı geçen ‘Kütüphane’ isimli mekânda yapılan arama sırasında İstanbul’da görevli bir savcının da orada olduğunu, polis aramasına takıldığını ve HSK tarafından disiplin soruşturmasına tabi tutulduğunu iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, Terkoğlu hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ iddiasıyla gözaltı kararı verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Terkoğlu, buradaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Terkoğlu, mahkeme tarafından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.