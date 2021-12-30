Barış Saral’a kelepçe

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Aralarında suç örgütünün yöneticilerinden olduğu iddia edilen Özgür Barış Saral’la birlikte 9 kişi yakalandı. Polis ekipleri Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Barış Saral’ı da takipteydi.

TELEFON ELE VERDİ

O güne kadar hiçbir şekilde telefon bağlantısı kurmayan Barış Saral, Tırpan operasyonuyla ilgili bilgi almak için telefonunu kullandı. Polis böylece Barış Saral’ın izini Büyükçekmece’deki bir villada buldu. 27 Aralık günü sabaha karşı da operasyon için düğmeye basıldı. Barış Saral villada tek başınaydı. İçeri giren operasyon timleri Barış Saral’ı yere yatırdı, ters kelepçe taktı. Yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Barış Saral, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.