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AA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 19:49 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalıştılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalıştılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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