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AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi

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Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li teröristler tespit edildiği belirtildi.

Komandoların müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatıyla birlikte RPG-7 tanksavar silahı ve AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği kaydedildi.

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