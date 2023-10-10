Barış Pınarı 4. yılında

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 yıl önce bugün başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile kahraman Mehmetçik, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe indirdi. Terör koridoru hayali kuran teröristleri hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" denildi.

Bakanlığın paylaşımında operasyonda çekilen görüntüler de yer aldı.

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MERSİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı Şehit Abdulkadir Güler Operasyonu’nda PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke (29) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Teke kurtarılamayak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mersin'in Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine ulaştırıldı. Yetkililer evlatlarının şehitolduğu haberini annesi Züleyha Mutlu’ya ve Silifke ilçesindeki babası Davut Teke’ye ilettiler. Şehidin annesinin evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Mehmet Emre Teke, bugün defnedilecek.