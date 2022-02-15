Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

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Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, bugün kesinleşen cezalarının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişlerdi. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan iki gazeteci öğle saatlerinde polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevine götürüldüler. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gazetecinin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki gazetecinin burada koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.