Barış Pehlivan tahliye edildi

Haberin Devamı

Denetimli serbestliği kaldırılan Pehlivan, 15 Ağustos 2023’te cezaevine girmişti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyetinden vazgeçmesi üzerine düşme kararı vermişti. Mahkemenin düşme kararının ardından Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, infaz hâkimliğine dilekçe vererek denetimli serbestlik talep etti.

İnfaz hâkimliği talebi kabul etti. Kararın ardından Barış Pehlivan, Maltepe Açık Cezaevi Kurumu’ndan tahliye edildi. Pehlivan, “Üç aydır olmaması gereken bir süreç yaşadım. Hak ettiğim denetimli serbestlik kararını bana çok gördüler. Bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik” dedi.