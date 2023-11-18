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Barış Pehlivan tahliye edildi

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#Barış Pehlivan#Yargıtay#Ömer Faruk Aydıner
Barış Pehlivan tahliye edildi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

HAKARET suçlamasıyla üç aydır cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan, tahliye edildi.  Barış Pehlivan hakkında ‘Mide bulandıran öykü’ isimli yazısında Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’e hakaret ettiği iddiasıyla ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan dava açılmıştı.

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Denetimli serbestliği kaldırılan Pehlivan, 15 Ağustos 2023’te cezaevine girmişti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikâyetinden vazgeçmesi üzerine düşme kararı vermişti. Mahkemenin düşme kararının ardından Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, infaz hâkimliğine dilekçe vererek denetimli serbestlik talep etti.

İnfaz hâkimliği talebi kabul etti. Kararın ardından Barış Pehlivan, Maltepe Açık Cezaevi Kurumu’ndan tahliye edildi. Pehlivan, “Üç aydır olmaması gereken bir süreç yaşadım. Hak ettiğim denetimli serbestlik kararını bana çok gördüler. Bu hakkımı savunmak için ciddi mücadele verdik” dedi.   

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#Barış Pehlivan#Yargıtay#Ömer Faruk Aydıner

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