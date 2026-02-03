×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Barış Murat Yağcı#Uyuşturucu#Soruşturma
Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 04:20

Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Murat Yağcı, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haberin Devamı

SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış Murat Yağcı#Uyuşturucu#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!