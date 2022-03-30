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Barış masasında öldürüldü! O anlar görüntülendi

#İstanbul#Üsküdar#Ercan Akdağ
Barış masasında öldürüldü O anlar görüntülendi

İstanbul Üsküdar'da 4 yıl önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 taraf barışmak için tekrar bir araya getirildi. 4 kişinin olduğu masada eski konuların konuşulmasıyla tekrar başlayan tartışmada Ercan Akdağ (44) bıçaklanarak hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, 24 Mart Perşembe 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Tuncay Demirli (47) ve Ercan Akdağ'ın (44) arkadaşlıkları bundan 4 yıl önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma ile sona erdi. Aralarında husumet başlayan taraflar o günden itibaren görüşmemeye başladı. İki tarafın ortak bir arkadaşı husumete son vermek için Demirli ve Akdağ'la görüşerek barışma görüşmesi ayarladı.

BARIŞ MASASINDA BIÇAKLANDI

İki taraf ve ortak arkadaşları kafede bir araya geldi. Barışan taraflar masada sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında eski konular yeniden açılınca ortam bir anda gerildi. Aralarında tekrar tartışma başladı. Tuncay Demirli belinden çıkardığı bıçakla Ercan Akdağ'ı bıçakladı. Yaralı koşarak dışarı çıkarken de peşinden giden şüpheli bıçaklamaya devam etti. Ağır yaralanan Akdağ hayatını kaybetti.

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Barış masasında öldürüldü O anlar görüntülendi

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan suç aleti Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında bulundu. Olay sonrası firar eden şüpheli 26 Mart tarihinde Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Barış masasında öldürüldü O anlar görüntülendi

Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Üsküdar#Ercan Akdağ

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