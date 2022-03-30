Barış masasında cinayet

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Arkadaşların birbirlerine küsmeleri ortak arkadaşlarını çok üzüyordu. Ö.Ç., bu duruma son vermek için harekete geçmeye karar verdi. Demirli ve Akdağ’la görüşerek, barışma görüşmesi ayarladı. İkiliyi geçen perşembe akşamı bir araya getirdi. Görüşme çok olumlu başladı ve Demirli ile Akdağ, el sıkışarak barıştı. İkili barışmalarının ardından koyu bir sohbete başladı.

POLİSE TESLİM OLDU

Sohbet sırasında eski defterler açılınca ortam bir anda gerildi. Aralarında tartışma başladı. Ö.Ç. araya girmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Tuncay Demirli, Ercan Akdağ’ı 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis olay yerine geldi. Akdağ’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Demirli de bir süre sonra polis merkezine giderek olayda kullandığı bıçakla birlikte teslim oldu. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.