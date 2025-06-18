Barış Manço’nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

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Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, önceki gün sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İlbay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlbay'ın cenazesi bugün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. Cenazeye Manço ailesi ve yakınları katıldı.

“BARIŞ MANÇO KİTLESİNİN BİR İNCİSİYDİ”

Cenaze namazı sonrasında açıklama yapan Batıkan Manço, "Bizim çekirdek ailede kalan son büyüğümüz, halamızdı. Tabii, o hep Ankara’da yaşadığı için Savaş ve Barış Manço’nun küçük kardeşleri, küçük incileri olduğu bilinirdi. Fakat her anma etkinliğimizde Ankara’dan İstanbul’a kadar gelmiştir. Barış Manço vapur etkinliklerinde her zaman bizimle beraber olmuştur. Yani o geniş Barış Manço kitlesi içerisinde onların da bir incisiydi. Hep birlikte, büyük bir topluluk olarak bir kayıp yaşıyoruz şu anda. Ailemizin son yaşayan ansiklopedisiydi diyebilirim. Çok çok eskilere, çok büyük aile büyüklerimize dair anlattığı ve daha duymak istediğimiz çok anısı vardı. Biz hep ona danışıyorduk. Tabii Ankara’da olduğu için bizim anılarımız biraz daha seyrek. Onun torunları çok çok daha büyük bir acıyı yaşıyor. Biz de o acıyı paylaşıyoruz şu anda. Yaşı vardı, 80 yaşına kadar bir ömür sürdü. Çok zor, ağır dönemler geçirdi. Geçen sene oğlunu kaybetti, kuzenimiz Bülent İlbay. Bütün bunları yaşamış, güzellikler yaşatmış, aileyi bir araya toplayan çok çok değerli halamızdı. Işıklar içinde uyusun. Benim gözümde, çok sevdiği abileri amcam, babam çok sevdiği eşi Can eniştem ve oğlu Bülent kuzenimin yanına ulaştığını düşünerek anıyorum" dedi.

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“HER KONUDA DANIŞTIĞIMIZ İNCİ HALAMIZDI”

Doğukan Manço ise, "Ailenin son bireyiydi. O çekirdek ailenin son bireyiydi. Dolayısıyla bir şey soracağımız zaman biz ona sorardık. Herhangi bir konuda olabilir. Bir şeyin doğrusunu öğrenmek istediğimizde. Onun vefatından birkaç ay evvelinde, yaklaşık 300 saatlik bir röportaj aldık ondan. Her şeyi anlatmasını, bize bir yol göstermesini. Her konuda danıştığımız kişi bizim İnci Halamızdı. Üzgünüz. Ailemizin çok büyük bir değerini kaybettiğimiz için üzgünüz. Bugün bir şey danışmak istesek, kime danışacağız? O kişi artık aramızda yok" dedi.