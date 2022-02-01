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Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı

#Barış Manço#Anma#Ölüm Yıl Dönümü
Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23’üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda özel bir programla anıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, çocuklar Barış Manço’nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk’u canlandırdılar.

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Barış Manço’nun Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda Barış Manço’nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı. 

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço’nun unutulmaz şarkılarını söylediler. Yaklaşık 50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. O anlar izleyiciler tarafından ilgi gördü.

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