Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı

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Barış Manço’nun Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda Barış Manço’nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço’nun unutulmaz şarkılarını söylediler. Yaklaşık 50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. O anlar izleyiciler tarafından ilgi gördü.