Barış kuşağı tesis edeceğiz

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencilerin Mezuniyet Töreni’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Asya’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir. Afganistan’da 40 yıldır devam eden iç karışıklıkların, Libya’daki ardı arkası kesilmeyen kardeş kavgasının, Yemen’de çözüme kavuşturulamayan çatışmaların, Suriye’de 11 yıldır devam eden zulüm ve saldırıların, Balkanlar’da yeniden alevlenmeye başlayan gerilimlerin, Afrika’da her yıl yüzbinlerce cana mal olan açlık ve fakirliğin, velhasıl komşularının yanı sıra çok geniş bir alanda ortaya çıkan krizlerin menfi yansımalarını en fazla hisseden ülke hiç şüphesiz şu ülkemiz, vatanımız Türkiye’dir.

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FENALIĞINI DÜŞÜNÜYORDUR

Birileri ne derse desin coğrafi konumu, kültürel ve beşeri bağları itibariyle ülkemizin buralara sırtını dönme lüksü yoktur. Komşularımıza ateş düşmüşse kapılarımızı, pencerelerimizi kapatıp bana ne diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana adalet dağıtmış bir ecdadın torunları olarak ‘bize ne Kudüs’ten, bize ne Filistin’den, bize ne Suriye’den, Irak’tan, Yemen’den, Türkistan’dan’ diyemeyiz. Şayet birisi zerre kadar tarihi bilgisi olup da hala Türkiye’nin Suriye’de ne işi var diyorsa emin olun ülkemizin kötülüğünü istiyordur. Haritayı önüne koyup da hala Irak ile niye yakından ilgileniyoruz diye soran kimse varsa Türkiye’nin fenalığını düşünüyordur. Yunanistan’a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde hala savunma sanayi atılımlarımızı eleştiren varsa stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir.

YAN BAKANA DÜZ BAKMAYIZ

10 bin kilometre öteden ülkeme ve ülkemde teröristlere tırlarla eğer mühimmat getiriyorsa eğer buraya bütün araç-gereç getiriyorsa ve onlarla sınır ötesi bize operasyon yapıyorlarsa onlara da biz gereken cevabı sınır ötesinde yaptığımız anlaşmayla sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine kadar gereken cevabı veriyor bundan rahatsız oluyorlarsa hiç kusura bakmasınlar onlar rahatsız olacak, biz de yolumuza devam edeceğiz. Kimse Yunanistan’da 10-15 Amerikan üssü var diye eleştirmiyor. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde bizde düz bakmayız. Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine her ülkeyle, her toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkileri kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir. Birileri tarafından bilinçli olarak bölgemize giydirilen kardeş kavgası ve husumet üzerine kurulu deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız.”