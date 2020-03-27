Barış Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe dilinde sözcüklerin eş anlamlısı, yan anlamlısı, terim anlamlısı gibi birçok anlamda çeşitleri bulunabiliyor. Türkçe kelimeler içerisinde Arapça ve Farsça gibi dillerin kökeninden gelen ve Türkçeye yerleşen birçok sözcük Türkçe kelimeler ile eş anlamlı olabilmektedir. Eş anlamlı kelimelerin yazılışı ve okunuşu birbirlerinden farklı olsalar bile anlam olarak aynı olan kelimelerdir.

Barış Eş Anlamlısı

TDK Türk dilindeki sözcüklerin gerçek ve doğru anlamlarının bulunduğu bir sözlüktür. Barış eş anlamlısı nedir gibi soruların yanıtını TDK'dan öğrenilebilir. Barış sözcüğünün TDK’ da bulunan anlamları;

Barışmak eylemi.

Savaş halinin bitmesinin bir anlaşma ile belirtilişinin ardındaki durum, hazar, sulh.

Bir antlaşmanın ardından insanlık tarihinin süreci.

Karşılıklı hoşgörü, anlayış ve karşılıklı uyum ile oluşturulan ortam anlamları bulunmaktadır.

Barış kelimesinin eş anlamlısı olarak TDK’ da kullanıldığı gibi “hazar” ve “sulh” kelimeleri kullanılmaktadır.