Barış için yeniden İstanbul

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BARIŞ İÇİN ÜMİTSİZ DEĞİLİZ

“(Ukrayna’da barış için İstanbul’daki liderler görüşmesi çabaları) Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi? Değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Sayın Putin’le, Zelenski ile de bugün-yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Ve bu görüşmeyle birlikte de İstanbul’umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbul’umuzda gerçekleştiririz.

45 TERÖRİST ETKİSİZ

(TÜGVA ve Bursa’daki terör saldırısı) Kuzey Irak’taki Pençe Harekâtı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekât. Terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak, özellikle Kandil’den de gelen ‘yakın yıkın’ gibi talimatları yerine getirmenin gayreti içindeler. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45’i buldu.

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BİR ÇAVUŞUMUZ ŞEHİT

Ve maalesef bir şehidimiz daha var. Bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı böylece üç oldu. Fakat bütün mağaralar, bütün inlere girmeye devam ediliyor. Temizlik harekâtı bitene kadar devam edecek. Durmadan, usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

MEHMETÇİĞİMİZİN BAŞARISI

Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler, ediyorlar. Bu inlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Kolay bir iş değil. İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz. Ve burada tabii çok da hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerekiyor. Gerek komuta kademesi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu devam ettiriyorlar. Taviz vermeden, en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olsun.”