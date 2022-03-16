Barış için gayretimiz sürüyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

YENİ SİSTEME BORÇLU

“Ülkemiz, güneyinde, kuzeyinde ve doğusunda yaşanan çatışmalardan, batısında süren gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam edebilmesini, büyük ölçüde yeni yönetim sistemimizin sağladığı imkanlara borçludur. Eskiden, Türkiye olarak kendi topraklarındaki vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakta zorlanıyorduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıkanlar, bunca zamandır ortaya kayda değer bir alternatif koyamadılar.

KRİTİK TEMASLAR

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan en üst düzey temas, her ne kadar somut bir neticeyle sonuçlanmamış olsa da diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı bugün (dün) Rusya’ya gönderiyorum. Yarın (bugün) Moskova’da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle, ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir. Yarın da (bugün) Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı ülkemizde misafir edeceğiz.

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KALKINMANIN KIYISINDAYIZ

Hayat pahalığı karşısında bugüne kadar pek çok tedbiri hayata geçirdik. Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan petrol, doğalgaz, gıda sektörünün kullandığı kimi malzeme ve ürünlerdeki artışların insanımıza en alt düzeyde yansıtılması için gayret gösteriyoruz. Sıkıntıların elbette farkındayız. Kontrolü bizim elimizde olmayan sebeplerden kaynaklanan olumsuzlukları bir kenara bırakacak olursak Türkiye’nin bir asırdır mücadelesini verdiği gelişmişlik, kalkınmışlık, refah seviyesinin tam kıyısında bulunuyoruz. Sabredeceğiz, üreteceğiz, geri adım atmayacağız, hep daha ileri gideceğiz ve zafere ulaşacağız.”

ÇİFTÇİLERE 3 MÜJDE

“Çiftçilerimize sulama, enerji ve kredi konusunda 3 müjdemiz var. İlk olarak, barajlarımız enerji bağlantılı olsa da yeni projelendirmelerle sulama sistemlerine geçmenin adımını atacağız. İkinci müjdemiz çiftçilerimizin tarımsal sulamada kullandıkları enerjiyi uygun maliyetlerle elde etmelerine yöneliktir. Tüketicilerin elektrik tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmaları için belediyeler, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkan sağlıyoruz. Meskenler için de vergi istisnasına tabi güç rakamını 10 KWH saatten, 25 KWH saate çıkardık. Üçüncü müjdemiz ise Hazine faiz destekli kredi üst limitini, yükseltiyoruz.”



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.