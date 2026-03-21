‘Barış elçisi’ne kurşun

İddiaya göre ‘Canbay’ ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, 20 gün önce ayrıldığı eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan (21) yardım istedi. 19 Mart gecesi Kalaycıoğlu’nun Ümraniye’deki stüdyosunun önünde bekleyen ikiliye ateş açılması sonucu Kundakçı hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin magazin camiasının ünlü isimleri ile daha önce aşk yaşadığı öne sürülen işinsanı A.K. olduğu iddia edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

‘DENİZ YOLUYLA KAÇMA İHTİMALİ VAR’

Adli Tıp Kurumu’na oğlunun cenazesini almaya gelen acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun öldürülmesine ilişkin şu iddialarda bulundu:

“İsminin A.K. olduğunu öğrendiğim, Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor. Arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs A.K. ateş ediyor. Oğlum hastanede rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş. Sosyal medyadan bu oğlumu vuran A.K. ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Muhtemelen Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Kamera görüntülerinde Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir ses duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor. Vuran kişi kaçmış ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Bu kişi, bugün yakalanmazsa bir daha zor yakalarlar.

‘ÇAKARLI ARAÇLA GELMİŞLER’

Çakarlı araçla gelmişler. Bir tanesi kesin çakarlı diğerini bilmiyorum tam olarak. Bu şahsın babası da spor kulübü yöneticiliği yapmış bir insan. Oğlum da sporcuydu. Çıkacak, 'Bunu benim oğlum yaptı, buyurun oğlumu teslim ediyorum' diyecek. Kanuna, adalete güveniyorum. Ama benim oğlumun katili yakalanıp da gerekli cezayı almazsa benim o güvenim gider.”

2. Sayfa programına konuşan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, “Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp ‘Canbay çok kötü’ demiș. Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. Daha sonra kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. Kubilay’a çok üzüldüm” dedi.

CANBAY: ‘KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK’

Rapçi Vahap Canbay da olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Dün (önceki gün) 22.00 sularında Ümraniye’de bir sokaktaydık. Aracımıza bir saldırı gerçekleştirildi. Emniyet güçlerimiz bunu araştırıyor. Yalan haberlere itibar etmeyin. Bizim acımız var. Kardeşimizi kaybettik, acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları zaten emniyet yapacak, savcılık yapacak” dedi. m Oğuzhan UYSAL / İSTANBUL