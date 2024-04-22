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Barış ekmeği

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#Gazze#Esenler#Uluslararası Barış Ekmeği Festivali
Barış ekmeği
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 07:00

Gazzeli 22 çocuk, dünya liderlerine gönderilmek üzere İstanbul Esenler’de dünya barışı için ekmek pişirdi. İstanbul’da Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’nde 22 Gazzeli çocuk tüm dünyaya barış mesajları verdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi düzenlenen festivalde çocuklar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile fırında ekmek pişirdi. Pişirilen ekmek dilimlerinin, çocukların yazdığı mektuplarla barış için dünya liderlerine gönderileceği belirtildi. Festivalin sonunda Gazzeli ve Türk öğrenciler tarafından direnişin sembolü haline gelen geleneksel ‘dabke dansı’ yapıldı.

SOYKIRIMI DURDURUN

Festivalde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Dünyada çocuklara bayram ilan eden tek ülke Türkiye. Bu ülkenin çocukları her zaman vicdanlı olacak, zalimlere karşı olacak. Barış ekmeğini, mektupları liderlere göndereceğiz ve ‘Soykırımı, zalimleri durdurun’ diyeceğiz” dedi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da zalimlerin kan dökmeye doymadıklarını belirterek, “Bu topraklarda var olan merhamet ve vicdanı da içine katarak dünya liderlerine mektuplar yazacağız, belki utanırlar diye. Biz üzerimize düşeni yapacağız, bir dilim ekmeği dünya liderlerine göndereceğiz, belki anlarlar diye” şeklinde konuştu.

 

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#Gazze#Esenler#Uluslararası Barış Ekmeği Festivali

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