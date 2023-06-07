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Barış buluşmasında öldürülmüş

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Polis#Cinayet
Barış buluşmasında öldürülmüş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:04

ŞANLIURFA’da İhsan Diş'in (22), sokak ortasında tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin gündüz tartıştıkları İhsan Diş ile gece barışmak için bir araya geldikleri, çıkan tartışmada da öldürdükleri ortaya çıktı.

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Devteşti Mahallesi'nde pazartesi gecesi İhsan Diş, tüfekle vuruldu. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Diş'i öldüren şüphelilerin F.A., R.A. ve A.K. olduğunu saptayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularında olay günü gündüz saatlerinde İhsan Diş ile tartıştıklarını gece barışmak için bir araya geldiklerini, burada yeniden tartışma çıkınca da tüfekle vurduklarını söyledi.

Silahı kullanan F.A. ile R.A. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#ŞANLIURFA#Polis#Cinayet

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