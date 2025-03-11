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Barış Boyun’un ağabeyi uyuşturucu ile yakalandı

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#Barış Boyun#Ercan Boyun#Uyuşturucu Madde Satışı
Barış Boyun’un ağabeyi uyuşturucu ile yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 07:00

Uyuşturucu madde satışının önlenmesi için İstanbul Beyoğlu’nda şüphelilere yönelik denetim gerçekleştiren narkotik polisi, 8 Mart günü akşam saatlerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu.

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Üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında, İtalya’da tutuklu olan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi Ercan Boyun olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Ercan Boyun’un evinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu madde ve paranın yanı sıra uyuşturucu madde satışı için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirdi. Gözaltına alınan Ercan Boyun hakkında, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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#Barış Boyun#Ercan Boyun#Uyuşturucu Madde Satışı

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