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Barış Boyun suç örgütünün yöneticilerinden Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı

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#Mehmet Recep Demir#Azerbaycan#Barış Boyun Suç Örgütü
Barış Boyun suç örgütünün yöneticilerinden Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 18:57

Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 48 yakalama emri bulunan örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı. Azerbaycan’da tutuklanan Demir’in Türkiye’ye iadesi için talepname düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi konumundaki Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da yakalandı. Demir’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun "Kanunsuz Sınır Geçme" maddesi kapsamında tutuklandığı bildirildi. Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunan Demir’in Türkiye’ye iadesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Azerbaycan adli makamlarına hitaben iade talepnamesi düzenlendiği öğrenildi.

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#Mehmet Recep Demir#Azerbaycan#Barış Boyun Suç Örgütü

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