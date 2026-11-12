Barış Boyun suç örgütünün yöneticilerinden Mehmet Recep Demir Azerbaycan’da yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi konumundaki Mehmet Recep Demir, Azerbaycan’da yakalandı. Demir’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun "Kanunsuz Sınır Geçme" maddesi kapsamında tutuklandığı bildirildi. Hakkında 48 ayrı yakalama emri bulunan Demir’in Türkiye’ye iadesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Azerbaycan adli makamlarına hitaben iade talepnamesi düzenlendiği öğrenildi.