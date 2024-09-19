Barış Boyun suç örgütünün anatomisi

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İtalya’da tutuklu bulunan ve Türkiye’ye iadesi istenen suç örgütü lideri Barış Boyun’un arasında olduğu şüpheliler hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve Barış Boyun ile kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen ve Boyun grubu ile hareket eden grubun lideri Beratcan Gökdemir’in de arasında bulunduğu 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 95 eylem de ayrıntılı olarak anlatıldı.

HER TÜRLÜ İMKÂNI SAĞLADILAR

İddianamede şu iddialara yer verildi: Örgüt yöneticisi veya üyeleri eylemleri gerçekleştirdikten sonra kaçak olarak yurtdışına kaçırıldı. Eylemleri kapsamında tutuklanan örgüt yöneticisi veya üyelerin cezaevindeki tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılandı, bu şekilde kendilerini güvende hissetmeleri sağlandı. Yakalanan örgüt üyelerinin poliste ve savcılıkta örgüt hakkında verebileceği bilgileri kısıtlamak veya kontrol altında tutmak için, örgüte yakın avukatlarla örgüt üyelerine hem adli destek sağlandı hem de örgütün çözülmesi engellendi.

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AFETLERİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Örgüt üyeleri, kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına Facebook, Instagram, Tiktok vb. sosyal medya üzerinden günlük hatta saatlik olarak düzenli videolar paylaştı. Gittikleri yer ve mekânlarda Barış Boyun’a şarkılar atfederek “İstanbul’un sefiri, sokakların hâkimi, Barış isteyen Boyun eğecek” vb. sloganlar kullanarak aynı zamanda örgüt lideri ve yöneticilerini etiketleyerek kara propaganda yaptılar. Bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli olan kitleyi etkileyerek örgüte katılım sağladılar. Yine sosyal medyayı kullanarak özellikle Türkiye’de son zamanlarda yaşanan doğal afetleri bahane ederek, suçtan elde ettikleri gelirle afet bölgelerine yardım kamyonları gönderdiklerine dair bolca paylaşım yaparak, insanların maneviyatını sömürmek suretiyle kamunun suç örgütü üzerindeki bakış açısını yumuşattılar. İtalya’da tutuklu bulunduğu sırada örgüt üyelerine göndermiş olduğu 3 mektupta, tüm işleri örgüt üyelerinden Gurur Işınçelik ve İtalya’da tutuklu örgüt yöneticisi Tolga Gültepe’nin kardeşi olan Mert Gültepe’ye devretti. İşleri devrettiği kişilerin sözünden çıkmadan faaliyetlere devam edilmesi talimatını verdi.

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KADIN VE ÇOCUKLARI KULLANDILAR

Örgüt üyeleri silah ticaretini gerçekleştirirken, olası kolluk yakalanmalarının önüne geçebilmek için sevkıyat yaptıkları otomobillerde aile olduğu izlenimi vermek için sevkıyat sırasında araçta kadın ve çocuk bulundurdu. Örgüt, özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretini, örgütün maddi geliri olarak kullandı. Barış Boyun yurtdışında olduğundan uyuşturucu ticaretini yönetmesi için Tolga Gültepe’yi görevlendirdi. Tolga Gültepe de özellikli Şişli, Beyoğlu gibi nüfusu fazla sirkülasyonu çok olan bölgeyi kendisine uyuşturucu ticareti için sınır olarak belirledi. Çevresine genellikle uyuşturucu bağımlısı yaşı küçük çocukları toplayarak uyuşturucu madde vermek, karşılığında bu çocuklara ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘kasten yaralama’, ‘gasp’, ‘tehdit’ gibi suçları işletti. İddianamede Tolga Gültepe için, “Evli olduğu ve evde çocuğunun bulunduğu göz önüne alındığında, kendi çocuğunu dahi düşünmeden uyuşturucu ticareti yaptığı, hatta örgüt üyelerinin beyanları ve yapılan tespitlere göre eşini dahi uyuşturucu satışı işinde kullandığı anlaşılmıştır” denildi.

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ÖRGÜT İLK NASIL BÜYÜDÜ

Söz konusu örgüt de küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle edindiği tecrübeleri kullanarak hızla ülke içerisinde büyüdü ve büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştü. Örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştı. Takım taraftar gruplarını himaye altına alarak, kendi örgütleri adına yaptırmış oldukları atkıları tribünlerde açtırmak suretiyle örgütün adını tüm Türkiye’ye duyurmaya çalıştı.

GENÇLERİ ‘KAMİKAZE DRONU’ GİBİ KULLANDILAR

İddianamede, Barış Boyun silahlı suç örgütünün, bilinen yerleşik yeraltı suç örgütlerinden, örgütlenme, insan kaynağı ve suç yöntemleri bakımından belirgin farkları olduğu anlatıldı. İddianameye göre örgüt, üyelerini 15-20’li yaşlar aralığındaki gençlerden seçiyor. Bilgisayar oyunlarıyla yetişen bu gençler, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkileniyor. Bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri, suç örgütü liderlerinin ve örgüt yöneticilerinin sosyal medya programları üzerinden paylaşmış oldukları video ve fotoğraflardan meydan okuma ve intikam yeminleri yapıyor. Örgüt üyesi olan bu gençler de örgüt liderinin ve yöneticilerinin bu video ve fotoğraflardan etkilenerek örgüte dahil oluyor. Yeni nesil suç örgütü denilebilecek bu gruplar hem söylemlerindeki ‘jargon’ hem de kendilerince tabi oldukları ‘racon’ denilen kriminal ilkelerde aynı zamanda internet tabanlı diziler ve sosyal medya paylaşımlarının etkisini taşıyor. Bu dizilerdeki ana karakterle özdeşleştirilen suç örgütü liderleri ve yöneticileri, 15-20’li yaşlar aralığındaki gençlere kolayca nüfus edebiliyor.

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SIK SIK TARAF DEĞİŞTİRİYORLAR

Örgüte üye olan 15-20’li yaşlar aralığındaki gençler adeta ülke içerisinde ‘kamikaze dronu’ gibi kullanılıyor. Bu tetikçiler hiçbir ayrım gözetmeden silahlı eylemleri gerçekleştiriyor. Bu örgüt üyeleri aracılığıyla örgütün korkutucu gücü müthiş derecede artıyor. Semt semt sokak sokak örgütlenen bu gruplar arasında geçişkenlik ve taraf değiştirme sık sık görülüyor.





TALİMATLA ŞARKI YAZDIRMIŞ

İddianamede, bir başka eylemde ise Barış Boyun suç örgütüne şarkı yapan müzisyenler yer aldı. İddianamede, “Şüpheliler yapmış oldukları müziklerinde, Barış Boyun silahlı suç örgütü adına atıfta bulundular. Müzikleri için çekmiş oldukları kliplerde Barış Boyun’un fotoğraf ve sözlerine yer verdiler. Bu şekilde örgüte sosyal medya üzerinden sempati oluşturmaya ve örgüte eleman kazandırılmaya çalışıldı. Şüpheliler Muti sahne adıyla bilinen Muhammet Nedim Doğan ve Heijan sahne adıyla bilinen Doğan Tarda, yapmış oldukları “Aynen” ve “Hokkabazlar” şarkılarını örgüt lideri Barış Boyun’un talimatıyla Barış Boyun silahlı suç örgütüne atfen yazdı” denildi.

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POLATLAR’A DA BULAŞMIŞLAR

İddianamedeki 74’üncü eylemde “kara para aklamak” suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Engin Polat müşteki olarak yer aldı. 10-11 Ekim 2023’te ilk önce Ataşehir’deki Dilan Polat Güzellik Merkezi’ne, sonrasında da Ataşehir’deki Engin Polat For Men isimli işyerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, bu saldırıların Barış Boyun’un adamları tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. İddianamede, yine 2 aile arasındaki kan davasında intikam almak isteyen taraflardan birinin Barış Boyun silahlı suç örgütünden yardım talebinde bulunduğu, ‘Daltonlar’ olarak bilinen örgüt yöneticisi Beratcan Gökdemir ve örgüt üyesi Batıncan Gökdemir’in, Algül Ailesi’nin teklifini geri çevirmeyerek para karşılığında yardım etmeyi kabul ettikleri ifade edildi. Ayhan Özekinci’yi öldürmek için plan yapmaya başladıkları ve nihayetinde Ayhan Özekinci’ye silahlı saldırıda bulunarak öldürdükleri iddia edildi.





SAVCI BAYAĞI KIL BİR ADAMMIŞ

Şüpheli örgüt üyesi Hasan Hasar’ın başka birine, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı hakkında gönderdiği sesli mesaj da iddianamede yer aldı. Mesajda, “Savcı bayağı kıl bir adammış abi, laftan - sözden anlamıyormuş. Barış Boyun’un adı geçince adama sanki ana - bacı küfrediyormuşsun gibi millete sarıyormuş hep, bizim çocuklar yakalandı işte, 10 kişi tutukladı bu n..., yani 10’unu da tutukladı bu abi, dosyada da hiçbir şey yok ha. Niye biliyor musun abi, intikam gütme, bak, intikam gütme diye bir şeyden dolayı... Halbuki öyle bir şey yok ha, çocukların hepsini tutukladı” diye hakaret içerikli kelimeler kullandığı iddianamede anlatıldı.