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Barış Boyun şebekesine operasyonda ele geçirilenler sergilendi

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#İSTANBUL#Polis#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 13:36

İSTANBUL'da Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilen çok sayıda mühimmat, uyuşturucu ve para emniyette sergilendi.

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İstanbul'da suç örgütü lideri Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenledi. Soruşturma süresince meydana gelen eylemlere yönelik yapılan çalışmalarda Barış Boyun'un söz konusu eylemleri para karşılığında kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü kişilerin azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiği tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER VATAN EMNİYETTE SERGİLENDİ

14 Nisan Cuma Günü şüphelilere yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen 7 Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 ade Thompson otomatik tabanca, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği, 2 çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. (DHA)

 

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#İSTANBUL#Polis#Mahkeme

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