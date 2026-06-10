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Barış Boyun çetesine operasyon... 45 şüpheli yakalandı

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#Barış Boyun Çetesi#Organize Suç#Uluslararası Suç Örgütü
Barış Boyun çetesine operasyon... 45 şüpheli yakalandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul başta olmak üzere yurtiçinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun organize silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 6’sı avukat toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese yapılan eşzamanlı operasyonla 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

YANLIŞ İFADE VERDİRDİLER

İtalya’da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve iddianameler düzenlenerek kamu davası açıldı. İddiaya göre, devam eden soruşturmada, suç örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgüt liderinin eşinin ve örgüt mensuplarının tahliye olacağı bilgisi üzerine ceza infaz kurumu müdürlüğüne karşılamaya giden, nitelikli yağma olayına karışan ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı kurdukları ve tehditte bulunulduğu belirlendi. Suç örgütünden alınan paraların cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına dağıtımının sağlandığı ve şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği veya yanlış ifade vermelerinin sağlandığı öne sürüldü.

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#Barış Boyun Çetesi#Organize Suç#Uluslararası Suç Örgütü

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