Barış Boyun çetesine operasyon... 45 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 7 ilde 113 adrese yapılan eşzamanlı operasyonla 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

YANLIŞ İFADE VERDİRDİLER

İtalya’da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve iddianameler düzenlenerek kamu davası açıldı. İddiaya göre, devam eden soruşturmada, suç örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgüt liderinin eşinin ve örgüt mensuplarının tahliye olacağı bilgisi üzerine ceza infaz kurumu müdürlüğüne karşılamaya giden, nitelikli yağma olayına karışan ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı kurdukları ve tehditte bulunulduğu belirlendi. Suç örgütünden alınan paraların cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına dağıtımının sağlandığı ve şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği veya yanlış ifade vermelerinin sağlandığı öne sürüldü.