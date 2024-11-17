×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Barış Boyun çetesine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Barış Boyun#Barış Boyun Çetesi#İtalya
Barış Boyun çetesine operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 07:00

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bültenle arama kararı varken İtalya’da yakalanarak gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Barış Boyun çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şişli’de faaliyet gösteren bir oto yıkamanın yağmalanması, Bağcılar’da faaliyet gösteren araç satış şirketindekilerin yağma amaçlı tehdit edilmesi, Esenyurt’ta bir aracın kundaklanması, Pendik’te faaliyet gösteren bir işyerinin yağmalanması olaylarına karıştığı tespit edilen kişilerin Boyun çetesine üye oldukları belirlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmaların ardından dün şüphelilere ait çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 balistik çelik yelek, 309 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış Boyun#Barış Boyun Çetesi#İtalya

BAKMADAN GEÇME!