Yüksel KOÇ/İSTANBUL (DHA)
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Barış Atay'ın darbedilmesinde 3 kişi gözaltına alındı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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