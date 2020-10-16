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Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Barış Atay'a saldırı... Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

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Barış Atay'a saldırı... Üç şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
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KADIKÖY'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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