Barış Atay’a saldırı sonrasında flaş gelişme! Kimlikleri tespit edildi…

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.



GÖZALTINA ALINDI

Yine yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.