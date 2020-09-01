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ANKARA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Barış Atay’a saldırı; Şentop: Kınıyorum, kabul edilemez

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Barış Atay’a saldırı; Şentop: Kınıyorum, kabul edilemez
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’nun darp edilmesine tepki gösterdi.

Şentop, İstanbul’da kimliği belirsiz bir grup tarafından darp edilen Atay ile ilgili soru üzerine, süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını söyledi. Şentop, “Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır” dedi.

SOYLU’YLA POLEMİK

Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen uzman çavuş Musa Orhan’la ilgili olarak Barış Atay Mengüllüoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında Twitter’da polemik yaşanmıştı.

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