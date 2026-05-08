Barış Anneleri’nden MHP’ye ziyaret

KARANFİLLERLE KARŞILADILAR

‘Barış Anneleri’ni temsilen Behiye Yalçın, Afife Kartal, Müzeyyen Bütün ile DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın da yer aldığı heyet, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç’la görüştü. MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü. Doğan, ziyarette, Bahçeli’ye iletilmek üzere barışın sembolü olarak nitelendirdikleri beyaz tülbent hediye ettiklerini, Kılıç’ın da buna karşılık sarı tülbent verdiğini belirtti. Gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını ‘Barış Anneleri’ adına Müzeyyen Bütün Kürtçe olarak yanıtladı.

Bütün’ün sözlerini görüşmeye katılan Ayşegül Doğan, Türkçe’ye çevirdi. Bütün, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz. MHP bugün bize kapılarını açtı, ‘Barış Anneleri’nin taleplerini dinledi ve görüşme talebimize olumlu yanıt verdi. Bizi karanfillerle karşıladılar. Temennimiz, önümüzdeki günleri ve zamanları birlikte barış içinde, güzellikler içerisinde geçirebilmemizdir” dedi.

‘Barış Annesi’ Afife Kartal da “Burada bulunan üç kişi olarak, tüm ‘Barış Anneleri’ adına onları temsil ediyor; barışı getirmeyi ve barışı umut ediyoruz” dedi.

AK PARTİ ZİYARETİ

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayşegül Doğan, AK Parti’yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.

‘Barış Anneleri’ heyeti MHP’nin ardından DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ni ziyaret etti. Bugün ise ziyaretlere CHP Genel Merkezi ve Gelecek Partisi Genel Merkezi ile devam edecekler