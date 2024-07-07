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Barış Alper Yılmaz paylaşımı gündem olmuştu! Bakanlıktan Murat Gevrek açıklaması

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Barış Alper Yılmaz#Almanya
Barış Alper Yılmaz paylaşımı gündem olmuştu Bakanlıktan Murat Gevrek açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 13:28

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün akşam Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında bir paylaşımda bulunan Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.

Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.

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#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Barış Alper Yılmaz#Almanya

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