Barınma telaşı başladı! İstanbul'da özel yurt fiyatları ne kadar? | İşte kiraların ucuz olduğu ilçeler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencilerinin yurt ve ev bulma telaşı başladı. İstanbul'da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise, kiralık ev arıyor. İstanbul'da merkezi konumdaki ilçelerle, üniversite kampüslerine yakın semtlerde kiralar 25 bin lira ile 35 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Yurtlardaki fiyatlar, kiralık evlere oranla daha uygun olsa da 2024 yılına kıyasla özel yurtlarda da fiyat artışı gözlemleniyor.

ÖZEL YURTLARDA FİYAT 58 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2024-2025 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 12 bin lirayla 22 bin lira arasında değişirken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 17 bin lirayla 58 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Tek kişilik odalardan, 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.

Şişli'de ortalama 12 bin lira ile 58 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy'de 17 bin lira ile 23 bin lira arasında, Üsküdar'da 12 bin lira ile 25 bin lira arasında seyrediyor. Avcılar'da ise, aylık 12 bin 500 lira ile 15 bin lira aralığında özel yurt bulmak mümkün. Devlet yurtlarında ise, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt ücretleri 517 lira ile 855 lira arasında belirlenirken, bu yılki fiyatların Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

'ŞU AN YÜZDE 50 DOLULUĞUMUZ VAR'

Şişli'deki özel öğrenci yurdu Genel Müdürü Ferah Tan, “Tek kişilik odalarda aylık ücretimiz 35 bin lira. 2 kişilikler 28 bin lira gibi. 4 kişilik, 6 kişilik var. Bunlarda da yine rakamlar 17 bin ile 24 bin arasında değişiyor. Dün itibariyle biliyorsunuz tercihler açıklandı. Onun akabinde zaten öğrenciler, velileri yoğun bir şekilde aramaya başladılar. Doluluk oranı oldukça yükselmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi tercihler açıklandı. Arayanlar var. İstanbul'a gelmeye başlayanlar oldu. Çünkü yakın bölgelerdekiler, örneğin Sakarya, Bursa gibi oradaki öğrenciler geliyorlar ve dolmaya devam ediyor. Şuan da yüzde 50 doluluğumuz var. Çok büyük bir uçurum yok. Çünkü biz fiyatları oldukça minimumda tutmaya çalışan bir kurumuz. Özellikle veli ve öğrenci odaklı çalıştığımız için, çalışma politikamız bu yönde olduğu için biraz daha düşük tutuyoruz" dedi.

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul genelinde farklı fiyatlara ve öğrencilere uygun evler bulunduğunu söylüyor. Aşa, "Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçenin başında Beşiktaş geliyor. Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy gibi semtler şu anda öğrencinin daha doğrusu talebinin yoğun olduğu semtler. Bu ilçelerde iki oda, salon, 70, 80 metrekare bir evin kiralık fiyatı 25 bin ile 35 bin arasında değişiyor. Bu dediğimiz gibi değişkenlik gösterebiliyor.

Mesela en pahalı ilçe şu anda Beşiktaş deniyor. Beşiktaş'ta 2 milyon lira ya da kiralık ev var fakat bu Bebek'te, Ulus'ta, Etiler'de yalı veya villa tipi evler. Tüm ilçeyi kapsamıyor. Şu anda böyle bir yanılgı var. Beşiktaş'ta 60, 70 binden aşağıya ev yok deniyor. Öyle bir şey yok. Ben kesin söylüyorum. Bugün 25 bine, 30 bine, 35 bine falan bulması mümkün. Aynı şekilde Kadıköy merkezi de yaklaşık 30, 35 bin lira civarında. Bakırköy merkezi, Şişli Mecidiyeköy de öyle. Fatih biraz daha düşük. Fatih de şu anda oldukça fazla kiralık ev var. 20 bin lira civarında 2 oda 1 salon olan bir ev, şu anda Fatih'te mevcut. Avcılar'da şu anda ucuz ev bulmanız mümkün. O da 10, 15 bin lira ile 20 bin lira arasında bu ilçelerde bulunması mümkün ki bu saydığımız semtlerde üniversite semti. İstanbul'da ulaşımı göze aldığınız zaman daha uygun ev bulmak mümkün. Geçtiğimiz 2 yılda çok az talep oldu. Ama bakıyorsunuz bu yıl da öyle bir yoğunluk yok. Birkaç gün oldu sonuçlar açıklanalı. Fakat halen öyle yoğun bir akım, yoğun bir öğrenci şu anda yok. Bu da bizce yoğun yeni bir talep olmayacağı anlamına geliyor. Şu anda Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy, Kadıköy, Fatih, ikinci olarak Avcılar en fazla yoğun talep gören ilçe ve semtler" ifadelerini kullandı.

Kızının İstanbul'da üniversite kazandığını söyleyen Ramazan Türkoğlu, "Kızım üniversiteyi İstanbul'da bu yıl kazandı. Bu yıl başlayacak. Ev ve yurt fiyatları çok yüksek biliyorsunuz. Onun için mesafe olsa da artık bir şekilde aktarma ile gidecek. Ben Mecidiyeköy'de oturuyorum, fiyatlar çok yüksek. Ondan dolayı bir şekilde böyle idare edeceğiz, başka çare yok. Üniversitenin mesafesi uzak ama fiyatlar yüksek olduğu için yine de eve gidip gelecek" dedi.

‘DAHA UCUZ BİR YURT ARAYIŞINDAYIM’

Yurt arayışında olan yeni üniversiteyi kazanan öğrenci Yaprak Tosun, “İstanbul’da özel bir üniversite kazandım. Şişli taraflarında tek kişilik yurtlara baktım. Fiyatlar 20 bin, 40 bin lira arasındaydı. Aşırı pahalı, öğrenciyiz. Bu parayı nereden getirip verelim. Benim ailem bile bu fiyatları ödeyemiyor. Şuan daha ucuz bir yurt arayışındayım” dedi.

‘TOPLAM 30 BİN LİRA ÖDÜYORUZ’

Kiracı olan öğrenci Samira Kayabaşı, “İstanbul Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisiyim. Ben kirada kalıyorum. Kira fiyatlarıyla, yurt fiyatları neredeyse aynı. Ben İstanbul'da bu kadar pahalı olacağını düşünmezdim. Biz iki arkadaş kalıyoruz. Kişi başı 15 bin toplam 30 bin lira ödüyoruz. Okula yakın olduğu için Fatih tarafındayım. Ama Fatih tarafında bile kiralar çok pahalı. Bence genel bir kriz var" ifadelerini kullandı.