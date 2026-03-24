×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Barınaktaki ihmale soruşturma

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

Burdur’un Bucak ilçesinde hayvanseverlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezine gelerek köpeklerin durumunu görmek istedi.

Haberin Devamı

Barınağa giren hayvanseverler, çok sayıda yavru köpeğin yaşamını yitirdiği ve bazı hayvanların boyun bölgelerinde derin yaralar bulunduğunu gördü. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü.

Olayın sanal medyada yayılmasıyla hayvanseverler duruma sert tepki gösterdi. Valilikten yapılan açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığı belirtildi. Bucak Belediyesi, hayvan barınağında yaşanan ve kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili idari süreç kapsamında ilk incelemeler sonucunda ihmali bulunduğu değerlendirilen personel hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. 

 

 

BAKMADAN GEÇME!