Barınaktaki ihmale soruşturma

Barınağa giren hayvanseverler, çok sayıda yavru köpeğin yaşamını yitirdiği ve bazı hayvanların boyun bölgelerinde derin yaralar bulunduğunu gördü. Hayvanseverler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, çok sayıda yavru ölü köpek ve köpeklerin boynundaki ciddi yaralar olduğu görüldü.

Olayın sanal medyada yayılmasıyla hayvanseverler duruma sert tepki gösterdi. Valilikten yapılan açıklamada, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığı belirtildi. Bucak Belediyesi, hayvan barınağında yaşanan ve kamuoyunda tepki çeken olayla ilgili idari süreç kapsamında ilk incelemeler sonucunda ihmali bulunduğu değerlendirilen personel hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.