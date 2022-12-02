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Barınak talimatı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Konya#Talimat
Barınak talimatı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Konya’daki barınakta köpeklere vahşetin ardından konuyla ilgili Türkiye genelinde bir çalışma yapılması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

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Talimatın ardından Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Adalet, İçişleri, Sağlık  Bakanları ile bazı AK Parti vekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin de yer aldığı bir komisyon kuruldu. Edinilen bilgilere göre, komisyon geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını yaparak bu konuda izlenecek yol haritasını ele aldı. Barınakların iyileştirilmesi konusunda değerlendirme yapılan toplantıda, Hayvan Hakları Yasası ile barınak açma yükümlülüğü getirildiği halde bunu yapmayan belediyelere yaptırımlar gündeme geldi. Bu yasaya göre, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurmak zorunda.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Konya#Talimat

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