Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Barınağın 3 süt annesi

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum Büyükşehir Belediyesi#Hayvan Bakımevi#Barınak
Barınağın 3 süt annesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki annesiz kalan 52 köpek yavrusuna, 3 sokak köpeği annelik yapıyor.

Haberin Devamı

Barınağa getirilen sahipsiz köpekleri kendi yavruları gibi emziren ‘Süslü’, ‘Yumak’ ve ‘Susam’ görevliler tarafından özel olarak besleniyor.

Barınağa getirilen sahipsiz köpeklere en iyi şekilde bakıldığını belirten veteriner hekim İdris Özmen, “Anneleri çeşitli nedenlerle ölen yavrular barınağa getirildiğinde onları süt annelerin bulunduğu bölüme alıyoruz. Anne köpeklerle öksüz olan köpek yavrularını kontrollü şekilde buluşturuyoruz. Tepki vermezse süt anne olarak ayırıyoruz. Şimdilik merkezde 3 süt anne var. Bunlar kendi yavruları ile diğer öksüz yavruları emziriyor. Bu nedenle biz de onlara mama ve gıda takviyesi yapıyoruz çünkü her biri günde 15-20 köpeğe süt veriyor. Hepsi görevini en işi şekilde yapıyor” dedi. 

Barınağın 3 süt annesi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum Büyükşehir Belediyesi#Hayvan Bakımevi#Barınak

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı
‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın

‘5 dakika daha’ diye alarm ertelemek sağlığımızdan ediyor! Kendi kendine uyanamayanlar ne yapsın?

#Sağlık