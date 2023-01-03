Barınağın 3 süt annesi

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Barınağa getirilen sahipsiz köpekleri kendi yavruları gibi emziren ‘Süslü’, ‘Yumak’ ve ‘Susam’ görevliler tarafından özel olarak besleniyor.

Barınağa getirilen sahipsiz köpeklere en iyi şekilde bakıldığını belirten veteriner hekim İdris Özmen, “Anneleri çeşitli nedenlerle ölen yavrular barınağa getirildiğinde onları süt annelerin bulunduğu bölüme alıyoruz. Anne köpeklerle öksüz olan köpek yavrularını kontrollü şekilde buluşturuyoruz. Tepki vermezse süt anne olarak ayırıyoruz. Şimdilik merkezde 3 süt anne var. Bunlar kendi yavruları ile diğer öksüz yavruları emziriyor. Bu nedenle biz de onlara mama ve gıda takviyesi yapıyoruz çünkü her biri günde 15-20 köpeğe süt veriyor. Hepsi görevini en işi şekilde yapıyor” dedi.