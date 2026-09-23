Bari mahkemeye çağırsaydınız

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KASTAMONU’da 21 Ağustos 2025’te eski Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun kızı avukat Fatma Nevra Vidinlioğlu, Akçaabat Kavşağı istikametinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yağmur Pehlivanlı’ya (15) çarptı. Pehlivanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vidinlioğlu, yurtdışına çıkış yasağıyla adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Vidinlioğlu’nun şüpheli olarak verdiği ifadede yerleşim yeri olarak Kastamonu’daki adresi kaydedildi. Dinlenen tanıklar ise aracın hızlı olduğunu iddia etti.

2 BİLİRKİŞİ RAPORU YAĞMUR’U ‘KUSURLU’ GÖSTERDİ

Bilirkişi raporları da dikkat çekti. 23 Ağustos 2025 tarihinde bir polis memurunun bilirkişi sıfatıyla hazırladığı raporda, ve Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi de 3 Ekim 2025 tarihli raporunda sürücü Vidinlioğlu’nun ‘kusursuz’, hayatını kaybeden Yağmur’un ise ‘kusurlu’ olduğu ileri sürüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesinin 30 Nisan 2026’da hazırladığı raporda ise sürücünün kavşağa gelirken hızını azaltması gerekirken bunu yapmadığı, gerçekleşen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle ‘alt düzeyde tali kusurlu’ olduğu; yaya Yağmur Pehlivanlı’nın ise dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle ‘asli kusurlu’ olduğu belirtildi. Savcılık, 22 Mayıs 2026’da soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Savcılık, Vidinlioğlu için ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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İddianameyi kabul eden Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptında “Sanık Fatma Nevra Vidinlioğlu’nun savunma ve delillerinin tespiti için ikamet adresinin bulunduğu mahkemeye” talimat yazılmasına hükmetti.

HAKARET DAVASI GİBİ GÖRÜLDÜ

Mahkeme; küçük Yağmur’un anne ve babası ile kazanın tanıklarına, 12 Kasım tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ve duruşmaya katılımın zorunlu olduğunu bildiren tebliğ gönderdi. Mahkemenin genellikle hakaret davalarında uygulanan talimatla ifade işlemini tercih etmesi, sanığı duruşmaya çağırmaması ve SEGBİS ile bile duruşmada savunmasını almaması eleştirilere neden oldu.

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İkametini Ankara’ya taşıyan sanık Vidinlioğlu, 18 Eylül günü Ankara 91. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verdi. Vidinlioğlu savunmasında, “Ailenin zararlarını karşılamak isterim. Araba kullanırken hiçbir şekilde telefonla uğraşmıyordum” ifadelerini kullandı.

Vidinlioğlu savunmasını, “Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim, duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır” diyerek bitirdi.

‘BABASI ETKİLİ OLDU’

TIP doktoru Alp Pehlivanlı da Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Hazırlanan raporlar, tartışmalıdır. Kazanın meydana geldiği yerin kavşak olduğunu ispatlamak için yoğun bir çaba gösterdik. Yaptığımız itirazlar, sunduğumuz kanıtların ardından hazırlanan ek raporda, kazanın kavşakta meydana geldiği kabul edilerek, sürücü tali kusurlu sayıldı. İlk duruşmada sanık olmayacak. Bu kararlarda babasının siyasi gücünün etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.